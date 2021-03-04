بـ لوك جديد وجذاب.. يسرا تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة ولافتة.









وتألقت يسرا بقميض بسيط وناعم باللون الأبيض، مرتدية معه توب لامعا باللون الذهبي الذى يبرز جمالها وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت اأحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.









كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الأسود لإكمال ظهورها.



