الباب سيبقى مفتوحا.. مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن التوصل لأخبار مبشرة مع إيران

أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية، رافايل جروسي، اليوم الخميس، ان إيران وافقت على توضيح عدد من المسائل العالقة حول برنامجها النووي والتعاطي مع جهود تبديد القلق من أنشطتها مثل جزيئات اليورانيوم.





وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل المقبل، بعدما تراجعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن طرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.





وأكد جروسي، خلال مؤتمر صحفي له عقد اليوم، أن الحوار مع إيران سيركز على شكوك تحتاج لتفسيرات منها، حيث أن لدى الوكالة أسئلة جدية تحتاج لإجابة من إيران حول برنامجها النووي.





وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة بالقول إنه قد تم تقديم أسئلة لإيران ولكن لم يتم الحصول على أجوبة ذات مصداقية، مشددا على أهمية أن تحدث مفاوضات مباشرة مع إيران للحصول على إجابات شافية.





وأضاف جروسي أنه إذا أبدت إيران حسن النية فمن الممكن التوصل إلى حلول، مشيرا إلى أن التطور مع إيران مهم ولكن لا علاقة له بإعادة عمل المفتشين بشكل كامل.





وأوضح مدير الوكالة الذرية أن الاجتماع مع إيران سيكون في بداية أبريل القادم وسيعقد في فيينا، معربا عن امله في الوصول معها لنتائج فنية وسياسية.





واختتم جروسي بالقول: "لا أعرف ما إذا سنتوصل لنتيجة مع إيران أم لا لكن يجب إبقاء الباب مفتوحا".





وفي وقت سابق من اليوم، أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في وكالة الطاقة الذرية، أن إيران تم منحها فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم مع الوكالة، وذلك بعد الإعلان عن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل.





وحذر مندوب أمريكا، في بيان لاجتماع وكالة الطاقة الذرية، من أن تقييد إيران عمل المفتشين سيكون له نتائج عكسية.



