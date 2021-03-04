انتحار ربة منزل بقرص حفظ الغلال بإحدى قرى الدقهلية لإصابتها بمرض نفسي

لفظت ربة منزل بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة إثر قيامها بالانتحار بتناول قرص حفظ الغلال لإصابتها بمرض نفسى.





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول السيدة.م.خ. (٥٠ عاما)، ربة منزل مقيمة بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة " ادعاء تناول مادة سامة".





وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها وابنها، قررا بأنها كانت تعاني من مرض نفسي وصرع وتعالج منه وأبلغتهما بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلا بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى وفاتها.





وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة "حبة غلة" ولا توجد شبهة جنائية.



