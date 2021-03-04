نقابة الأطباء تنعى شهيدة جديدة بـ فيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة سمية علي عبد الهادي فتح الله والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.





ونعت النقابة العامة للأطباء، في وقت سابق 3 من شهداء المهنة، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وجاءت أسماء الشهداء كالتالي:





الشهيد الدكتور ماجد مكرم عبيد ناشد، استشاري جراحة المسالك بسمالوط مدير مستشفى سمالوط العام سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





والشهيد الدكتور نجيب محمد السيد زيادة، أستاذ طب كلى الأطفال بجامعة بنها والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.



