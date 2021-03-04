خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد

خلال الساعات الماضية ، تدهورت الحالة الصحية للفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، حيث تم نقلها لاحد المستشفيات الكبيرة ودخلت العناية المركزة، بعد معاناتها من ضيق تنفس، حيث أشيع أنها مصابة بفيروس كورونا التاجي إلا أن نجلها نفى تلك الشائعة وأكد أنها مصابة فقط بضيق تنفس بعد إصابتها بمياه على الرئة.

اعتماد خورشيد ذات الـ 82 عاما، اسم لمع في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مجال الإنتاج السينمائي ، فهي كانت زوجة أحمد خورشيد والد النجم الراحل عمر خورشيد عازف الجيتار، لكنها لم تكن والدته كما اعتقد البعض، بل كانت زوجة أبيه .

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عمر خورشيد لم يقض فترة طويلة من حياته مع زوجة أبيه اعتماد خورشيد، بل انتقل وهو في طفولته للعيش مع والدته.

المنتجة اعتماد خورشيد أنجبت ابنها إيهاب شقيق عمر خورشيد، حيث ظهرا سويًا خلال الفترة الماضية في منزلها في مصر الجديدة أثناء تلقي العزاء في الراحل عمر خورشيد بعد وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق .

اعتماد خورشيد و صلاح نصر

في أكثر من لقاء تليفزيوني ، فتحت اعتماد خورشيد قلبها وتحدثت عن أسرار في حياتها خاصة فترة زواجها من صلاح نصر، فبعد زواجها من والد عمر خورشيد، قالت إنها تعرضت هي وزوجها للتهديد من قبل صلاح نصر مدير المخابرات المصرية حينذاك، وانفصلت عن خورشيد ثم تزوجت صلاح نصر بالفعل .





قالت اعتماد خورشيد في إحدى المقابلات التلفزيونية إن صلاح نصر هدد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفًا عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملًا في ابنها أدهم .

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أسست اعتماد خورشيد شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست معامل إعتماد خورشيد للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة) .





تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر مدير المخابرات في فترة حكم الرئيس عبد الناصر حتى وفاته.