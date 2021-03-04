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ديني

نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان لجان الامتحانات والمدينة الجامعية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:19 م
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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محمد شحتة
قام الدكتور نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، الدكتور محمد أبو زيد الأمير بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021 بكليات جامعة الأزهر بالمنصورة. 

وتابع الأمير، الامتحانات في كلية أصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات. وقام بالمرور على جميع اللجان في الكليات الثلاث، سائلا عن وجود أية معوقات أو صعوبات بداخلها. 

وتحدث مع بعض الطلاب والطالبات، محفزا إياهم على الجد والاجتهاد ومتمنيا أن يكلل الله جهدهم بالنجاح والتوفيق.


كما قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الجديد، بالقيام بعدة جولات تفقدية؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر، شملت تفقد لجان قسم الشريعة الإسلامية، ولجان كلية التربية للبنات شعبة اللغة العربية، ولجان امتحانات شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، إضافة إلى ذلك قام بتفقد لجان امتحان طالبات معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.
    
وخلال الجولة شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، واطمأن على وجود الإشراف الطبي في محيط اللجان، بجانب وجود سيارة إسعاف مجهزة على مدار الساعة، كما اطمأن أيضًا على وجود لجان خاصة لعزل أية طالبة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بجانب اطمئنانه على وجود أستاذ المادة وسط الطالبات؛ للرد على أي استفسار حول أسئلة الامتحان.
     
كما توجه نائب رئيس الجامعة إلى المدينة الجامعية للطالبات بمرافقة اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة عواطف إسماعيل، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، وشدد أيضًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة؛ حرصًا على سلامة الجميع، وتابع عمليات الصيانة في بعض مباني المدينة الجامعية، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن.
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