نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان لجان الامتحانات والمدينة الجامعية

قام الدكتور نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، الدكتور محمد أبو زيد الأمير بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021 بكليات جامعة الأزهر بالمنصورة.





وتابع الأمير، الامتحانات في كلية أصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات. وقام بالمرور على جميع اللجان في الكليات الثلاث، سائلا عن وجود أية معوقات أو صعوبات بداخلها.





وتحدث مع بعض الطلاب والطالبات، محفزا إياهم على الجد والاجتهاد ومتمنيا أن يكلل الله جهدهم بالنجاح والتوفيق.