بوصفها الرئيس.. تونس تعد مصر برفع قضاياها أمام مجلس الأمن

أكد وزير الشئون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، رفع قضايا مصر إلى مجلس الأمن، بوصفها رئيس المجلس حيث تولت رئاسته منذ بدء العام الجاري 2021.





وقال "الجرندي"، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إن "تونس عضو في مجلس الأمن ونحن على استعداد للتشاور مع مصر الشقيقة في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن، وننسق في شأنها ونتعامل على أساسها وعلى أساس المصلحة المصرية البحتة".





وأضاف: "هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطروحة، وسوف نواصل العمل على هذا الأساس حتى نعطي رسائل لشركائنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض"، مؤكدا: "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".





وأوضح: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".