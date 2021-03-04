أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى فى سمنود

تمكنت الأجهزه الأمنية بالغربية من ضبط عاطلين بتهمة قتل شاب بطلقة نارية فى الرقبة من الخلف وإلقاء جثته على ضفاف النيل بطريق قرية الراهبين - كفر الصارم .









كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة شاب ملقاة على ضفاف النيل مصاب بطلقة نارية نافذة فى الرقبة ومجهول الهوية .





أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق جنائي وتحرى، تم التعرف على هوية المجنى عليه حيث يدعى أحمد عبد الرحيم عبد الستار البدوى وشهرته الطفشة يبلغ من العمر ٢٠ سنة ومقيم بقرية الراهبين.





وكشفت التحريات الأمنيه التى أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث قسم مركز سمنود، أن وارء مرتكبى الواقعة السعيد. م . ع " وشهرته سعيد البرنس عاطل ومقيم قرية كفر حجازى دائرة مركز المحلة، " فاروق . ا . ع " عاطل ٢٨سنه مقيم بقرية كفر حجازى مركز المحلة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، والسبب خلافات سابقة بينهم .



