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التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:21 م
التحالف العربي يعترض
التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون
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شيماء مصطفى
أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأدان التحالف بقيادة السعودية، في بيان، استمرار مليشيات الحوثي في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مدينة خميس مشيط

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وأشار التحالف إلى أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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