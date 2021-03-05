"حماة الوطن" بالجيزة: تكريم الرئيس السيسي للراحل كمال عامر تكريس لقيم الوفاء

وصف حزب حماة الوطن بالجيزة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترقية اسم اللواء كمال عامر إلى رتبة " فريق فخرى"، بأنه تكريس لقيم الوفاء والعرفان لتاريخ فقيد الوطن، معتبرا ذلك رسالة لا تقبل التشكيك، فى أن مصر لاتنسى جهود أبنائها المخلصين وقادتها العظام، الذين يبذلون جهودهم المخلصة لرفعة الوطن، والتأسيس لإجيال تقود البلاد إلى الرفعة والنصر.





وقال الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بأسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الأمانة استقبلت بمزيد من الفخر والتقدير والعرفان، ما جاء في نعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق كمال عامر الذى وافته المنية اليوم، حيث وصفه بأنه خير معلم، معتبرا إياه "قائده ومعلمه وأستاذه، وأنه كان مخلصا وأمينا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة فى حياته".





ومن جانبه قال الدكتور نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الراحل الفريق كمال عامر كان أحد أهم رموز الحزب والحياة السياسية فى مصر، منوها بجهود الفقيد وخدماته الجليلة التي لن ينساها أبناء مصر قاطبة.





واعتبر النائب، أن ما تركه الراحل كمال عامر من تراث وقيم أثرى بها الحياة النيابية، ستظل نبراثا ونموذجا يحتذي لكل من يمارس العمل السياسي أو ينوي دخول معترك العمل النيابي فى مصر والعالم.





وعلى صعيد متصل، نعى أعضاء أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، الراحل الكريم الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأحد أهم رموز الحزب، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.