ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"حماة الوطن" بالجيزة: تكريم الرئيس السيسي للراحل كمال عامر تكريس لقيم الوفاء

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:13 ص
الراحل النائب كمال
الراحل النائب كمال عامر
Advertisements
أحمد أيمن
وصف حزب حماة الوطن بالجيزة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترقية اسم اللواء كمال عامر إلى رتبة " فريق فخرى"، بأنه تكريس لقيم الوفاء والعرفان لتاريخ فقيد الوطن، معتبرا ذلك رسالة لا تقبل التشكيك، فى أن مصر لاتنسى جهود أبنائها المخلصين وقادتها العظام، الذين يبذلون جهودهم المخلصة لرفعة الوطن، والتأسيس لإجيال تقود البلاد إلى الرفعة والنصر.

وقال الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بأسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الأمانة استقبلت بمزيد من الفخر والتقدير والعرفان، ما جاء في نعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق كمال عامر الذى وافته المنية اليوم، حيث وصفه بأنه خير معلم، معتبرا إياه "قائده  ومعلمه وأستاذه، وأنه كان مخلصا وأمينا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة فى حياته".

ومن جانبه قال الدكتور نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الراحل الفريق كمال عامر كان أحد أهم رموز الحزب والحياة السياسية فى مصر، منوها بجهود الفقيد وخدماته الجليلة التي لن ينساها أبناء مصر قاطبة.

واعتبر النائب، أن ما تركه الراحل كمال عامر من تراث وقيم أثرى بها الحياة  النيابية، ستظل نبراثا ونموذجا يحتذي لكل من يمارس العمل السياسي أو ينوي دخول معترك العمل النيابي فى مصر والعالم.

وعلى صعيد متصل، نعى أعضاء أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، الراحل الكريم الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأحد أهم رموز الحزب، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إسلام عوض مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لأمانة حزب حماة الوطن بالجيزة

برعاية وزارة الزراعة.. أمانة «حماة الوطن» بالجيزة تدشن حملة مكافحة سوس النخيل

"حماة الوطن" بالجيزة ينظم دورة تدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية وإعدادها للمحليات| صور

"حماة الوطن" بالجيزة يبدأ تنفيذ برنامج تقديم الخدمات العلاجية لأعضائه

أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة تنعى اللواء كمال عامر

نافع عبدالهادي ناعيًا اللواء كمال عامر: خالص العزاء والمواساة

ترشيحاتنا

الأردن.. قرار عاجل بشأن إجراءات مراسم الجنائز

بتخفيضات 35%.. انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل

غرامة مليون جنيه..عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

خصم 50% لذوي الإعاقة على وسائل النقل.. تفاصيل

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

الفدان بـ 80 ألف جنيه.. زراعة نبات في مصر يعالج أخطر أنواع السرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش