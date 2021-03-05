سقوط عصابة تخصصت فى تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى ومتعاطى المواد المخدرة.





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعى - زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى).





بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.