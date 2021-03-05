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رياضة

تشكيل مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في الدورى المصري

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:49 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عبدالله هشام
يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره وادي دجلة اليوم، الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات  الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي تشكيلته لمواجهة وادي دجلة كالتالي: 

حراسة المرمى : محمد مجدي

الدفاع : حسين السيد - مروان الصحراوي - محمد هاشم - مصطفى فارس

الوسط: عماد حمدي - محمد عادل

الهجوم: محمد الشامي - شيلونجو - فخر الدين - شكري نجيب

في حين جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: محمد عبد المنصف ، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، اسحاق يعقوبو، جورجينو، رودني أنطوي، محمد رضا.

ويسعى الإسماعيلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من قاع الدوري، وتحسين وضعه قليلا في جدول الترتيب.

ويقدم الإسماعيلي نتائج كارثية في مسابقة الدوري، حيث خاض 13 مباراة، فاز في لقاء يتيم، وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلهما.

في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الدراويش للهروب من المركز الأخير.

ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما تعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد عبد المنصف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الـ 18 والأخير.
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