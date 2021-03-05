جمالك يا مصر.. وفد قبطي يشارك في افتتاح مسجد ويهديه مصحفا شريفا| شاهد

شارك القمص متاؤس القمص زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، والقس إبراهيم عبادي راعي كنيسة العذراء مريم بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أئمة ومشايخ وأهالي مدينة إسنا، اليوم الجمعة، فرحتهم بافتتاح مسجد الرحمة، بعد الأنتهاء من عملية إحلاله وتجديده.

يرافقهم وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، وعاطف يونان داد مسئول العلاقات العامة بالمطرانية، وذلك على هامش افتتاح المسجد، والتي مثلت لفتة طيبة وتجسيد واضح للوحدة الوطنية في أسمى معانيها ورسم لوحة وطنية خالصة تدل على متانة العلاقة بين أبناء الشعب الأقصري.









وأهدى القس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، مدير إدارة أوقاف إسنا مصحف شريف، وأعرب عن مدى فخره وسعادته بالشعب المصري المترابط المحب لوطنه ودينه، معلنا أن اليوم هو «عيد لأهالي مدينة إسنا، يوم افتتاح بيت جديد من بيوت الله».





وقال القس متاؤس، إن هي دي مصر، وهو ده الطبع اللي اتربينا عليه نسيج واحد وبلد واحد، ولا نقول وحدة وطنية ولكن محبة وطنية، مشيرًا إلى أن تواجده اليوم رسالة للخارج وللداخل، نؤكد فيها أن المسيحيين كالمسلمين يفرحون ببناء مسجد يذكر فيه اسم الله"، وأن مصدر الأديان كلها واحد.





من جهته، قال الشيخ حسن أمير مدير إدارة أوقاف إسنا، إن مصر هي البلد الوحيد الذي تجد فيه روح شديدة التعانق للوحدة الوطنية، انعكست فيما رآه من حضور لكاهن الكنيسة ليشارك في افتتاح المسجد ويفرح مع المسلمين لافتتاح بيت من بيوت الله.



