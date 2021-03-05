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محافظات

محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يشهدان إطلاق مهرجان رالي تحدى صحراء مصر.. غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:41 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة،  غدا  السبت انطلاق مهرجان رالي تحدي صحراء مصر "محافظة الفيوم" لعام 2021، داخل صحراء وادى الريان، وذلك غدًا السبت الموافق 6 مارس 2021، الساعة 8:30 صباحًا.

 كما سيتم خلال الجولة زيارة متحف ملايين السنين وتغير المناخ والمتحف المفتوح لهياكل الحيتان، إضافة لجبل المدورة، والبحيرة المسحورة، ومنطقة الشلالات بوادى الريان، وقصر قارون، ثم عقد لقاء مجتمعي للعاملين بالسياحة وصناعة الحرف اليدوية وسياحة السفاري والتخييم بقرية تونس.

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التى تواجه المواطنين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات بخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

أكد محافظ الفيوم أن معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 تسير بصورة إيجابية، وذلك بعد تفقده لعدد من المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، داعيًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الراغبين في متابعة المشروعات، بالمشاركة فى هذه الجولات التفقدية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أنه تم طرح عدد ١٠ مشروعات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مدارس ومشروعات صرف صحى من ضمنها محطة دانيال بالغرق التابعة لمركز اطسا.

وأضاف، أن المشروعات التى تنفذ ضمن الخطة الإستثمارية يتم مراجعتها أولًا بأول، لضمان تنفيذها بشكل لا يتعارض مع أعمال البنية التحتية أو مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرًا أن جميع الطرق داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق سيتم تطويرها خلال المبادرة، فيما سيتم تأجيل تنفيذ بعض الأعمال بعدد من الطرق لحين الإنتهاء من أعمال الصرف بها.

 

محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يشهدان إطلاق مهرجان رالي تحدى صحراء مصر.. غدا
محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يشهدان إطلاق مهرجان رالي تحدى صحراء مصر.. غدا
محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يشهدان إطلاق مهرجان رالي تحدى صحراء مصر.. غدا
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