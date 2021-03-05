محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يشهدان إطلاق مهرجان رالي تحدى صحراء مصر.. غدا

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،
والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، غدا
السبت انطلاق مهرجان رالي تحدي صحراء مصر "محافظة الفيوم" لعام
2021، داخل صحراء وادى الريان، وذلك غدًا السبت الموافق 6 مارس 2021، الساعة 8:30 صباحًا.
كما سيتم خلال الجولة زيارة متحف ملايين
السنين وتغير المناخ والمتحف المفتوح لهياكل الحيتان، إضافة لجبل المدورة، والبحيرة
المسحورة، ومنطقة الشلالات بوادى الريان، وقصر قارون، ثم عقد لقاء مجتمعي للعاملين
بالسياحة وصناعة الحرف اليدوية وسياحة السفاري والتخييم بقرية تونس.
أٌقرأ أيضا :بشرى سارة.. إدراج قرية الشواشنة ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التى تواجه المواطنين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات بخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
أكد محافظ الفيوم أن معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 تسير بصورة إيجابية، وذلك بعد تفقده لعدد من المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، داعيًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الراغبين في متابعة المشروعات، بالمشاركة فى هذه الجولات التفقدية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أنه تم طرح عدد ١٠ مشروعات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مدارس ومشروعات صرف صحى من ضمنها محطة دانيال بالغرق التابعة لمركز اطسا.
وأضاف، أن المشروعات التى تنفذ ضمن الخطة الإستثمارية يتم مراجعتها أولًا بأول، لضمان تنفيذها بشكل لا يتعارض مع أعمال البنية التحتية أو مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرًا أن جميع الطرق داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق سيتم تطويرها خلال المبادرة، فيما سيتم تأجيل تنفيذ بعض الأعمال بعدد من الطرق لحين الإنتهاء من أعمال الصرف بها.