ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع من الأهلي، سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وكرم عطا، إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي. 
كما حضر الاجتماع النيجيري علي إبراهيم، المنسق العام، والأوغندي، مايك ليتي المراقب، وإيناس مظهر مسئول الإعلام بالكاف، والدكتور محمد سلطان، المراقب الطبي ومسئولي نادي فيتا كلوب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر.

ويرتدي فيتا كلوب القميص الأخضر والشورت الأسود ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وصول الفريقين إلى الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دورى أبطال إفريقيا .. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

منافس الأهلي.. سيمبا يفوز على الهلال برباعية استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي بالزي التقليدي أمام المريخ السوداني غدًا

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ترشيحاتنا

الزمالك فى خطر.. مجدي عبدالغني يحذر من عواقب تصعيد أزمة أتشيمبوينج

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بفستان مجسم.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب