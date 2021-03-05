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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تدافع وسقوط الطلاب بإحدى الجامعات

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:57 م
الداخلية
الداخلية
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد كبير من الطلبة حال تدافعهم بأحد الأدوار العلوية بإحدى الجامعات، مما أدى إلى كسر السور الحديدي وسقوطهم من الطابق الرابع أرضًا.

بالفحص أمكن تحديد القائم بنشر الفيديو وتبين أنه طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه حدث بإحدى الجامعات بإحدى الدول الأجنبية ، وأنه قام بنشر ذلك المقطع على أنه لإحدى الجامعات المصرية لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.
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