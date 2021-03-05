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رياضة

جمال موسيالا يوقع عقدا مع بايرن ميونخ لـ 2026

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:52 م
جمال موسيالا
جمال موسيالا
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إسماعيل محمود
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، عن توقيع لاعبه جمال موسيالا عقدًا مع الفريق يمتد لعام 2026.

وعبر جمال موسيالا عن سعادته بإبرام أول عقد في مسيرته الاحترافية، شاكرًا إدارة بايرن ميونخ والجهاز الفني للفريق اللذين منحاه الفرصة للمشاركة مع الفريق مبكرًا.

ولعب موسيالا الذي أتم عامه الثامن عشر الأسبوع الماضي، 27 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم في مختلف البطولات، وسجل هدفًا في انتصار الفريق البافاري على لاتسيو الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب يسجل للفريق في تاريخ المسابقة.

وانضم موسيالا لفريق الشباب لبايرن ميونخ عام 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وهو في قائمة أصغر اللاعبين المشاركة في الدوري الألماني، عندما سجل مشاركته الأولى مع الفريق يونيو الماضي أمام فرايبورج.

وبحسب التقارير الصحفية فأن موسيالا فضل الانضمام للمنتخب الألماني بعد أن تلقى دعوة من "المانشافت" وكذلك المنتخب الإنجليزي.
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