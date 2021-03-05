الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا

تحرص وزارة الصحة على توعية المواطنين بضرورة اتباع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن لا يفضل فقط ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص.
ولكن يجب تناول الأطعمة الصحية والفاكهة والخضروات الغنية بالفيتامينات الأساسية، وسوف نعرض لكم ابرز الفواكه والخضراوات التي تساعد على رفع المناعة..
الخضروات الغنية بفيتامين أ المقوي للمناعة
- طماطم وجزر وكافة الخضروات والفاكهة ذات اللون الأحمر والبرتقالي.
- الفلفل الرومي الأخضر والألوان.
- قرع العسل.
- البطاطا.
الخضروات الغنية بفيتامين ج المقوي للمناعة
- البرتقال واليوسفي.
- الفراولة.
- الجوافة.
- الكيوي.
- الليمون.
فاكهة غنية بفيتامين أ وسي
- المانجو
- البطيخ
- العنب الأحمر
- الجوافة
المصدر healthline