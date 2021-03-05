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مرأة

لوك جذاب.. بوسي شلبي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:45 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جذابة تبرز جمالها.

وأطلت بوسي شلبي، بفستان جذاب باللون الأحمر، كما يتميز بتفصيلة الأكمام المكشوفة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية والسوداء للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قرط طويل وجذاب باللون الفضي لأكمال ظهورها.

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