أتمنى قيادة مثل مصر والإمارات.. راغب علامة: ربنا غضبان على لبنان علشان اداهم النوعية دي من الزعماء.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، ‘إن الزعماء بلبنان آخر همهم المواطن، مؤكدا أن همهم الرئيسي هو الكراسي فالتناقض الموجود لدى المواطنين في لبنان هو ما يجعلهم يعيشون.





وأضاف علامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن " ربنا غضبان علينا عشان ادانا هذه النوعية للزعماء" والذي دائما ما يعطي وعود كاذبة وهم قاموا بتدمير لبنان الجميل.





وتابع الفنان راغب علامة أن زعماء لبنان أصبحوا مليارديرات على حساب الشعب اللبناني مؤكدا أن الهيكل سيسقط على رأسهم لأنهم لم يتركوا العيش للفقراء مؤكدا أن الجوع هو من يصنع الثورة.





وأشار علامة إلى أن " الهيكل بدأ بالسقوط على راسهم وربنا مشي هيقبل هذا الكم من الفساد والخيانة وقلة الاخلاق اللى زرعوها فى لبنان".



