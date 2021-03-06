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سيارات

نصائح مهمة للحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك وحمايته من الأعطال

السبت 06/مارس/2021 - 12:08 ص
الفتيس الأوتوماتيك
الفتيس الأوتوماتيك
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اشرف عطية
يتميز الفتيس الأوتوماتيك بسهولة القيادة خاصة في الزحام المروري، ويعتبر مريح أكثر للسائق لانه ينقل السرعات و يتكيف حسب حالية السير، علي عكس الفتيس اليدوي الذي يتطلب تدخل السائق لتغيير السرعة اذا كان السائق يبحث عن الراحة فيفضل شراء سيارة بفتيس اوتوماتيك و في هذا السياق نطرح عليكم نصائح هامة للحفاظ على الفتيس الاوتوماتيك و حمايتة من الأعطال . 


– عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة عن الحركة، حيث أنها من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض قائدي السيارات، والتي تدمر الفتيس الاوتوماتيك.

عدم إهمال إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، والتحقق من زيت الفتيس الاوتوماتيك وتغييره مرة كل عام على الأقل، ويفضل تغيير الزيت مرة كل 6 أشهر في حالة الاستهلاك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة.

– يجب تغيير فلتر زيت الفتيس الاوتوماتيك في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت حتى لا تتراكم الشوائب والترسبات في الفتيس الاوتوماتيك .

– عدم تغيير وضعيات القير من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير، لأن تغيير وضعيات القير أثناء السير قد يدمر الفتيس الاوتوماتيك مع مرور الوقت.

– يجب تجنب سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك، أو تحميل السيارات بأوزان زائدة عن الحد، حيث أن هذا الأمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة و الفتيس الاوتوماتيك في نفس الوقت.

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