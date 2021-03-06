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أخبار العالم

المكسيك تسجل 6 آلاف و797 إصابة جديدة بكورونا و712 حالة وفاة

السبت 06/مارس/2021 - 07:46 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6 آلاف و797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و712 وفاة، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة- في إحصائية جديدة، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل إلى مليونين و119 ألفا و305 حالات، كما ارتفاع عدد ضحايا الجائحة إلى 189 ألفا و578 شخصا.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ 3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.
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