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أخبار العالم

استقالة وزير الداخلية في هذا البلد بعد مقتل العشرات في السجون

السبت 06/مارس/2021 - 09:08 ص
الأمن انتشر بعد الأحداث
الأمن انتشر بعد الأحداث الصادمة
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قسم الخارجي
أعلن  وزير الداخلية بالإكوادور، باتريسيو باسمينيو، تقديمه استقالته بعد  أحداث السجون المروعة التي قتل فيها العشرات ، وألقى عليه باللوم فيها.

وحدثت الاضطرابات في 3 سجون بالبلاد خلفت قتلى وصلوا 79 شخصا.

قال الوزير باسمينيو: "اتخذت قرارا بتقديم استقالتي دون تراجع عن هذا القرار ".

وذكر  الوزير، أن سبب ذلك، هو لتحمل المسئولية السياسية حول الأحداث ، ومواجهة الانتقادات غير العادلة لمهام منصبه من قبل البعض، كوزير للداخلية.

وبين أنه أصيب كذلك بفيروس كورونا، وحالته ليست في أفضل حال.

وشهدت 3 سجون مختلفة في الإكوادور، اضطرابات وأعمال عنف واسعة قتل بها 79 سجينا بينما أصيب عدد من قوات الشرطة.

أوضحت السلطات إن هذه الأحداث كانت بسبب نزاعات بين عصابات مخدرات متناحرة.

وقال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو  تعليقًا على هذه الأعمال التي وصفها بأنها "وحشية"، إن الصدامات كانت "حرب تصفيات بين عصابات إجرامية".

ولم يشهد هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه 17,4 مليون نسمة، ويقع بين المحيط الهادئ وجبال الأنديس وغابات الأمازون، أزمة سجون بهذا الحجم من قبل.

واندلعت سلسلة أعمال الشغب والاشتباكات المتزامنة الثلاثاء الماضي بين عصابات تتنافس للسيطرة على السجون في مدن غواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا حيث يتركز نحو 70% من السجناء.

وقالت هيئة "المدافع عن الشعب" الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان إن "مجزرة غير مسبوقة" وقعت الثلاثاء.

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