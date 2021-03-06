ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة عربية مثيرة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 09:28 ص
الزمالك صد الترجي
الزمالك صد الترجي
Advertisements
إسراء أشرف
يحل الزمالك، ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام مولودية الجزائر، ثم تعادل سلبيا أيضا مع تونجيت السنغالي في الجولة الثانية خارج أرضه.

وحصد الزمالك نقطتين في المجموعة الرابعة متساويا مع مولودية الجزائر،بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتزيل تونجيث السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.

واختتم الزمالك مرانه أمس،  حيث خاض تدريبات فنية وبدنية وركز باتشيكو على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في مباراة اليوم.

في المقابل يحاول الترجي بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق الثأر في مواجهته للزمالك وصيف دوري الأبطال في النسخة الماضية، بعد خسارته من الأبيض في مناسبتين بالموسم الماضي. 

وستكون المواجهة شبيهة بلقاء ربع نهائي النسخة الماضية، التي تأهل خلالها الزمالك لدور الأربعة، لكن الأمور تختلف في النسخة الحالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

المركز الثاني يلاحق الزمالك.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

مولودية الجزائر يستعد لمواجهة الترجي التونسي بعد تعادل الزمالك

بعثة الزمالك تصل السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيت بـ أبطال إفريقيا

مجموعة الزمالك.. الترجي في ضيافة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا الليلة

ترشيحاتنا

ليلة حزينة على طريق الكريمات.. ضحايا من عائلة واحدة وسائق التريلا: مقصدش

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة

فتاة تكشف طريقة ربح الأموال من يوتيوب.. تفاصيل

بعد اللقاء التاريخي.. بابا الفاتيكان يغادر مدينة النجف بعد مقابلة السيستاني

رضا إدريس عن أزمته مع محمد رمضان: بحب نمبر 10

قمة عربية مثيرة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021