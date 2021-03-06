قمة عربية مثيرة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يحل الزمالك، ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وكان الزمالك استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام مولودية الجزائر، ثم تعادل سلبيا أيضا مع تونجيت السنغالي في الجولة الثانية خارج أرضه.





وحصد الزمالك نقطتين في المجموعة الرابعة متساويا مع مولودية الجزائر،بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتزيل تونجيث السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.





واختتم الزمالك مرانه أمس، حيث خاض تدريبات فنية وبدنية وركز باتشيكو على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في مباراة اليوم.





في المقابل يحاول الترجي بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق الثأر في مواجهته للزمالك وصيف دوري الأبطال في النسخة الماضية، بعد خسارته من الأبيض في مناسبتين بالموسم الماضي.





وستكون المواجهة شبيهة بلقاء ربع نهائي النسخة الماضية، التي تأهل خلالها الزمالك لدور الأربعة، لكن الأمور تختلف في النسخة الحالية.



