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محافظات

لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور

السبت 06/مارس/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى قرية شما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة الأعمال كأولى قرى التطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، معرض المنتجات اليدوية في القرية الذي تنظمه وزارة التضامن للمنتجات التراثية كمنتجات الصدف التي ينتجها أبناء قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.

رافق "مدبولي"، أثناء زيارته المنوفية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من المسئولين ونواب الشعب والشورى.

ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، بصحبة عدد من الوزراء منهم الصحة والإسكان والرى ووزير التعليم العالي.

وتشمل زيارة رئيس الوزراء مراكز الباجور وأشمون ومنوف؛ لتفقد المشروعات الجارية وكذلك تفقد الصرح الطبي الحديد بمدينة شبين الكوم مستشفي الطوارى التابعه لمسنشفي شبين الكوم التعليمي.

وسيعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع نواب محافظة المنوفية للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة.

وتجملت شوارع المنوفية ورصفت شوارعها ودهنت الأرصفة وزينت الأعلام جميع طرقها استعدادا لزيارة رئيس مجلس الوزراء.

لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور
لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور
لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور
لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور
لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور
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