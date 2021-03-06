صحف السعودية.. عودة الحياة لطبيعتها في المملكة بدءا من 7 مارس 2021.. والتحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

«الداخلية»: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد

الإطاحة بـ8 مواطنين بالرياض اعتدوا على المارَّة وسلبوا ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات

تدمير بالستيين حوثيين في محاولة لاستهداف المدنيين في جازان

بـ 8000 خطوة يوميا.. وزارة الصحة تُفّعل اليوم الوطني للمشي









تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





وأبرزت صحيفة "عكاظ" تصريح مصدر مسئول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد الواردة في البيانين الصادرين في 21 جمادى الآخرة 1442 الموافق 3 فبراير 2021، وفي 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير 2021، المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442 الموافق 7 مارس 2021، باستثناء عدد من الإجراءات، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تضمنه من مؤشرات مطمئنة حول مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة.





وأكد المصدر المسئول في وزارة الداخلية، استثناء عدد من الإجراءات وهي استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، وبقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.





ووفقا لصحيفة "عاجل"، أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، في عدد من الأحياء وسط الرياض.





وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين، مؤكدًا إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.





ووفقا لصحيفة "الجزيرة"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.





كما تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح الخميس الماضي، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.





وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





وفى صحيفة "الوئام"، فعلت وزارة الصحة اليوم الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، الذي يصادف 5 مارس من كل عام، بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من (500) ألف شخص يعاني من الأمراض المزمنة.





وأعلنت الصحة في وقت سابق عن إطلاق تحدي المشي يوم 10 مارس، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات، لا تقل عن 8000 خطوة يوميا ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل أسبوعي، مشيرةً إلى أن الاشتراك في المسابقة سيتم عن طريق تحميل تطبيق صحتي والتسجيل فيه.



