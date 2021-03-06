إصابة ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من وادي طور سيناء

أصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من وادي طور سيناء علي بعد 3 كيلو متر من كمين وادي طور سيناء .





تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة ملاكي علي بعد ٣ك من كمين الوادي إتجاه الطور بجنوب سيناء .





وأسفر الحادث عن إصابة صالح ابراهيم محارب ٣٥ سنه من مدينة الطور ، بإشتباه كسر بالضلوع وإشتباه نزيف داخلي بالبطن وما بعد الإرتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم .





وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء ، لتلقى العلاج وعمل اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة العامة للتحقيق.





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