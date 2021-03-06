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محافظات

إصابة ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من وادي طور سيناء

السبت 06/مارس/2021 - 10:56 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
أصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من وادي طور سيناء علي بعد 3 كيلو متر من كمين وادي طور سيناء .

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة ملاكي علي بعد ٣ك من كمين الوادي إتجاه الطور بجنوب سيناء .

وأسفر الحادث عن  إصابة صالح ابراهيم محارب ٣٥ سنه من مدينة الطور ، بإشتباه كسر بالضلوع وإشتباه نزيف داخلي بالبطن وما بعد الإرتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم .

وقد تم نقل المصاب  إلى مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء ، لتلقى العلاج  وعمل اللازم   وتم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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