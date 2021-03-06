ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قناة مفتوحة تنقل كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في البوندسليجا

السبت 06/مارس/2021 - 11:37 ص
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ناري، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب
أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويمكن لعشاق كرة القدم الألمانية، مشاهدة الكلاسيكو عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، التي تحاول بث بعض المباريات، باللغة العربية على شاشتها، وهي ناقلة لمواجهة الليلة.

تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات: 12303، H، بمعدل ترميز 27500؟

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.

في المقابل  يأمل بوروسيا دورتموند في الثأر من بايرن ميونخ بانتزاع الثلاث نقاط منه في لقاء الليلة، أملا في اقتحام المربع الذهبي، حال هزيمة آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت، في لقاء اليوم.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الألماني انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس في بـ 39 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لاستعادة الصدارة أمام ماينز

بوروسيا دورتموند يصطدم بـ لايبزيج في مواجهة نارية بـ الدوري الألماني.. الليلة

بوروسيا دورتموند في مهمة سهلة أمام ماينز متذيل الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتحدى الغيابات أمام فرانكفورت

الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرانكفورت

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام كولن

ترشيحاتنا

بالأسماء| التصريح بدفن 18 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

أوامر باعتقالهم.. نتنياهو ووزير جيش إسرائيل يستغيثان بدول أوروبية خوفًا من الجنائية الدولية

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير