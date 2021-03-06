قناة مفتوحة تنقل كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في البوندسليجا

يستضيف فريق بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ناري، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب

أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويمكن لعشاق كرة القدم الألمانية، مشاهدة الكلاسيكو عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، التي تحاول بث بعض المباريات، باللغة العربية على شاشتها، وهي ناقلة لمواجهة الليلة.

تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات: 12303، H، بمعدل ترميز 27500؟

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.





في المقابل يأمل بوروسيا دورتموند في الثأر من بايرن ميونخ بانتزاع الثلاث نقاط منه في لقاء الليلة، أملا في اقتحام المربع الذهبي، حال هزيمة آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت، في لقاء اليوم.





كانت مباراة الدور الأول من الدوري الألماني انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس في بـ 39 نقطة.