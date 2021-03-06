رئيس الهلال الشرفي يرصد 5 آلاف ريال مكافأة التعادل مع بلوزداد الجزائري

أعلن تركي ال الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني عن حافز مادي للاعبي الفريق بواقع 5 ألف ريال سعودي لكل لاعب.





جاء ذلك عقب اقتناص فريق الهلال نقطة التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة فى الجزائر والتى انتهت بنتيجة ١/١.





ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد نقطتان بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



