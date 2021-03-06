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سيارات

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

السبت 06/مارس/2021 - 03:00 م
شفروليه كابتيفا
شفروليه كابتيفا
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كريم عاطف

طرحت شركة شيفروليه داخل أسواق المملكة العربية السعودية مؤخرا طرازها كابتيفا الـ SUV الشهير موديل 2021، والذى حقق فور نزوله نجحات كثيرة بفضل كفاءته العالية وسعره التنافسى داخل السوق السعودية بفئاته السعرية الثلاث.



وتستمد السيارة شيفروليه كابتيفا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصانا، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



وتأتى السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بأبعاد خارجية، تصل إلى 4655 مم للطول والعرض 1836 مم والارتفاع 1760 مم.



أما الشكل الخارجى للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021، فيأتى بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة، كما أنها تتميز بتصميم واجهة أمامية جرىء يتناسب مع كونها سيارة رياضية متطورة من الطراز الأول.


كما أن المقصورة الداخلية للسيارة كابتيفا موديل 2021 تضم مساحة داخلية لـ7 أشخاص، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد.


وتقدم سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 العديد من وسائل الأمان، من بينها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.


أما عن سعر السيارة كابتيفا موديل 2021 فى السعودية فيأتى كالتالى:

- شفروليه كابتيفا LS 2021 ، بسعر 57,050 ريال.

- شفروليه كابتيفا LT 2021 ، بسعر 63,900 ريال.

- شفروليه كابتيفا بريميير 2021 ، بسعر 68,900 ريال.

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية
تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية
تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية
تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية
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