التشكيل المتوقع لـ الترجي التونسي أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

بستضيف نادي الترجي التونسي نظيره الزمالك، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ومن للمتوقع أن يبدأ فريق الترجي المباراة بتشكيل كالتالي:





فاروق بن مصطفى - إلياس الشتي - حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - حمدو الهوني - أنيس البدري - ويليام توجي.





ويحاول الترجي بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق الثأر في مواجهته للزمالك وصيف دوري الأبطال في النسخة الماضية، بعد خسارته من الأبيض في مناسبتين بالموسم الماضي.





كان الزمالك استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام مولودية الجزائر، ثم تعادل سلبيا أيضا مع تونجيت السنغالي في الجولة الثانية خارج أرضه.





وحصد الزمالك نقطتين في المجموعة الرابعة متساويا مع مولودية الجزائر،بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتزيل تونجيث السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.





واختتم الزمالك مرانه أمس، حيث خاض تدريبات فنية وبدنية وركز باتشيكو على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في مباراة اليوم.