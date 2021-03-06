بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

ممثلة مصرية معروفة على المستوى الخليجي بشكل كبير، لم تشارك كثيرا في الدراما المصرية، وفضّلت أن تبدأ حياتها وتستكمل مشوارها الفني في الكويت التي عاشت فيها الفصول الأكثر في حياتها وتزوجت فيها حتى توفي زوجها وبقيت وحيدة.









اختفاء منى عبد المجيد



الفنانة المصرية منى عبد المجيد التي لم يتردد اسمها كثيرا منذ تعرضها لأزمة صحية عام 2007 وإصابتها بشلل على خلفية عملية تجميل فاشلة، فاختفت عن الساحة لفترات كبيرة.









الجمهور لم يلحظ أي نشاط فني للمثلة المصرية خلال تلك الفترة، فاعتبرها قد اعتزلت بسبب ما تعرضت له، حتى أنها لم تظهر مطلقا لتثبت وجودها، لكن الأغرب أن كثيرين اعتبروها ماتت بسب الشلل الدماغي.









من هي منى عبد المجيد



تعتبر منى عبد المجيد واحدة من الممثلات المعروفات في الكويت، حيث إن لها تاريخا فنيا كبيرا وعملت في مجال الإخراج قبل أن تظهر على الشاشة كممثلة.









والمتتبع لمسيرة منى عبد المجيد سيجد لها عشرات الأعمال الفنية على مستوى الدراما والمسرح، فظهرت في 34 عملا دراميا و16 مسرحية، فضلا عن مشاركتها كمساعد مخرج في 4 أعمال درامية.









عودة منى عبد المجيد









فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجمهور بنشر فيديو تدعو فيه بالشفاء للفنانة منى عبد المجيد بعد إصابتها بجلطة، حيث أعادت نشر مقطع فيديو لها أثناء حديثها عن توصيف حالتها الصحية.









وتحكي منى عبد المجيد أنها حين ركبت الطائرة ذات يوم تفاجأ الناس بها، وقالوا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. مش انتي منى عبد المجيد! أمال ليه بيقولو إنك ميتة".









وتحكي منى تفاصيل ما تعرضت له أثناء العملية الجراحية فتقول: "كل اللي عملته في خدي إني خدت إبر كولاجين وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر".