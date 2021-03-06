إدارة التدريب بالأقصر الأزهرية تختتم تدريبات المعلم المساعد للتسكين على الكادر

اختتمت إدارة التدريب وتنمية المهارات بمنطقة الأقصر الأزهرية، برامج تدريبات تسكين المعلم المساعد الذين لم يسبق لهم التسكين على وظائف الكادر وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.





اقرأ أيضًا: إنفوجراف أسواني يبرز حجم الإنجازات لتحويل أسوان لبانوراما جمالية بمشروعات تنموية





وأوضح الشيخ حسان الدناوي مدير إدارة التدريب بأن البرامج التدريبية تواصلت لمدة ٥٠ يومًا بعد أن فرضت جائحة كورونا تقسيم المعلمين على القاعات في مقر التدريب بمعهد الأقصر وقاعات معهد الدير بإسنا بواقع ١٠ معلمين فقط بكل قاعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة .



