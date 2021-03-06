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محافظات

إدارة التدريب بالأقصر الأزهرية تختتم تدريبات المعلم المساعد للتسكين على الكادر

السبت 06/مارس/2021 - 04:06 م
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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شمس يونس
اختتمت إدارة التدريب وتنمية المهارات بمنطقة الأقصر الأزهرية، برامج تدريبات تسكين المعلم المساعد الذين لم يسبق لهم التسكين على وظائف الكادر وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة. 


وأوضح الشيخ حسان الدناوي مدير إدارة التدريب بأن البرامج التدريبية تواصلت لمدة ٥٠ يومًا بعد أن فرضت جائحة كورونا تقسيم المعلمين على القاعات في مقر التدريب بمعهد الأقصر وقاعات معهد الدير بإسنا بواقع ١٠ معلمين فقط بكل قاعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة . 

وقد استهدفنا تدريب المعلم المساعد على مهارات التدريس وإدارة الصف الفعالة وأقيمت المحاضرات بإشراف كل من : على فرج مدير الإدارة العامة للتدريب على عليمي على وأحمد عصام الدين عباد مسئولي إدارة الكادر بمشيخة الأزهر.
إدارة التدريب بالأقصر الأزهرية تختتم تدريبات المعلم المساعد للتسكين على الكادر
إدارة التدريب بالأقصر الأزهرية تختتم تدريبات المعلم المساعد للتسكين على الكادر
إدارة التدريب بالأقصر الأزهرية تختتم تدريبات المعلم المساعد للتسكين على الكادر
إدارة التدريب بالأقصر الأزهرية تختتم تدريبات المعلم المساعد للتسكين على الكادر
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