ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:02 ص
تخزين العصائر
تخزين العصائر
Advertisements
نهى هجرس
مع تغير الفصول والمواسم واختفاء بعض أنواع الفاكهة يتجه كثيرون لـ تخزين العصائر بكميات كبيرة لتكفى أطول فترة، وقد تكون المشكلة الأكبر في تخزين الفاكهة على شكل عصير هي تغير طعم ورائحة العصير مع طول فترة حفظه في الفريرز نظرا لاختلاطه مع الأطعمة الأخرى خلال شهور.

وإليكم طريقة التخزين الصحيحة للعصائر

- يفضل تخزين العصائر الطازجة في عبوات زجاجية لحمايتها من التفاعل أو التأكسد، وتُملَأ العصائر حتى آخر فوهة العبوة مع ترك مسافة بوصة واحدة من الأعلى حتى تسمح بالتمدد خلال التجمد في الفريزر دون أن تنفجر العبوة.

- ويمكن سكب العصير في قالب مكعبات الثلج ثم يوضع في الفريزر وبعد تجمده توضع المكعبات في كيس بلاستيكي في الفريزر وتستخدم فيما بعد حسب الحاجة.

ويجب تفريغ الهواء من الكيس البلاستيكي عند حفظ مكعبات العصير وغلق الأكياس جيدًا، مع ضرورة تجميع أكثر من كيس داخل عبوة طعام كبيرة وتغلق بإحكام لمنع تسرب الروائح النفاذة من الطعام المخزن في الفريزر.

المصدر wikihow
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة