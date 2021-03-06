تناول المرأة الحامل للبيض مفيد أم ضار .. إليك الإجابة

البيض غذاء مثالي إلى حد كبير يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبًا بما في ذلك البروتين وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والكالسيوم والزنك.





ووفقا لما ذكره موقع "timesofindia" يتم طهي البيض بعدة طرق، بعض من أكثرها شعبية هي مسلوقة ، مخفوقة ، مسلوقة ، مقلي ، مخبوزة ، عجة ، ميكروويف وما إلى ذلك من بين هذه ، البيض المسلوق الأكثر تفضيلًا وصحة. ومع ذلك ، ما إذا كان البيض المسلوق مفيدًا للحوامل أم لا - فهذا سؤال مهم.





فوائد البيض المسلوق





البيض المسلوق غذاء منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية. إنها مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة وغنية بفيتامينات ب والزنك والكالسيوم والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الهامة الأخرى. كما أنها مصدر جيد جدًا للبروتين الخالي من الدهون 6 جرامات لكل بيضة. يعتبر صفار البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للكولين الضروري لصحة الدماغ ونموه. كما أنه غني باللوتين والزياكسانثين - مضادات الأكسدة التي تعزز صحة العين.





هل يمكن للمرأة الحامل أن تأكل البيض المسلوق؟

نعم ، يمكن للمرأة الحامل أن تأكل البيض المسلوق لأنها مليئة بالمعادن والفيتامينات والدهون الجيدة.





سيوفر تناول البيض المسلوق أثناء الحمل كل هذه العناصر الغذائية الأساسية للأم والطفل و يتراوح تناول البيض المقترح من 1-2 بيضة يوميًا ، اعتمادًا على مستوى الكوليسترول لدى المرأة. تحتوي كل بيضة على حوالي 185 مجم كوليسترول ويحتاج الجسم حوالي 300 مجم يوميًا.





فيما يلي 5 فوائد لتناول البيض المسلوق للحوامل:





أنها تمد الطفل بالكمية اللازمة من البروتين لتعزيز النمو الصحي

يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهو عنصر حيوي لنمو وتطور الدماغ بشكل كامل. يمنع الطفل من الإصابة بالعديد من الأمراض.





تحتوي كل بيضة على حوالي 70 سعرة حرارية وتساعد على تلبية جزء من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة للطفل والأم.





يساعد استهلاك البيض على موازنة ترسبات الكوليسترول في الجسم. ومع ذلك ، يجب على النساء التمسك ببياض البيض وتجنب تناول صفار البيض أثناء الحمل إذا كان لديهم بالفعل مشاكل في الكوليسترول.





يحتوي البيض على أربعة فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون ، وخاصة فيتامين أ ، الذي يساعد في النمو والتطور الطبيعي أثناء الحمل ، بما في ذلك الرئتين والكلى والقلب والعينين وأعضاء أخرى للجنين.





احتياطات الحمل

بدلًا من تناول البيض النيء أو غير المسلوق ، يُنصح بتناول البيض المسلوق أثناء الحمل ، حيث سيؤدي ذلك إلى القضاء على أي بكتيريا ضارة موجودة في البيضة.



