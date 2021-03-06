ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبو الزمالك والترجي يجرون عمليات الإحماء

السبت 06/مارس/2021 - 05:44 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
Advertisements
يسرى غازى
بدأ فريقي الزمالك والترجي عمليات الإحماء على ملعب حمادي العقربي فى رادس، استعدادا للمباراة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.
خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم : حميد أحداد.

فيما اعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة ضمت كل من: 
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
خط الدفاع:إلياس الشتي - حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث
خط الهجوم: حمدو الهوني - عبد الباسط  خالد - ويليام توجي

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي

حميد أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

بقيادة حمدي النقاز.. تشكيل الترجي فى مواجهة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يتفوق على تونجيث السنغالي بهدف

الزمالك ضد الترجي .. التعادل السلبي يسيطر وأوباما يهدر بعد ربع ساعة

أخبار الفن .. وفاة سوسن ربيع .. الصور الأولى لحفل زفاف نيكولاس كيدج.. تطورات حالة نجم مسرح مصر

سربت الامتحانات العام الماضي.. حبس مديرة مدرسة بالمنوفية وتغريمها 86 ألف جنيه

شوبير ينعى المدير التنفيذى للأهلي

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

5 علامات غير متوقعة تشير لإصابتك بسرطان الفم

نصائح النظام الغذائي للوقاية من مرض السكري