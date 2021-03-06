لاعبو الزمالك والترجي يجرون عمليات الإحماء

بدأ فريقي الزمالك والترجي عمليات الإحماء على ملعب حمادي العقربي فى رادس، استعدادا للمباراة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض جاء على النحو التالي:-





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد.





فيما اعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة ضمت كل من: