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أزمة سد النهضة فى الصدارة.. أحمد موسى : زيارة السيسي للسودان تاريخية .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:22 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى،  على زيارة الرئيس السيسي للسودان، قائلا إن  زيارة الرئيس في غاية الأهمية، وقد أجرى الرئيس  لقاءات مع رئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة السوداني .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سد أثيوبيا يحتل الصدارة في المباحثات المصرية السودانية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  حفاوة  استقبال كبيرة من الأشقاء في السودان بزيارة الرئيس السيسي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السودان استقبلت الرئيس السيسي استقبالا رسميا في  الخرطوم،  وزيارة الرئيس السيسي للسودان تاريخية ".

وتابع:" هناك توافق كبير بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة ".
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