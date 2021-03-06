أزمة سد النهضة فى الصدارة.. أحمد موسى : زيارة السيسي للسودان تاريخية .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي للسودان، قائلا إن زيارة الرئيس في غاية الأهمية، وقد أجرى الرئيس لقاءات مع رئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة السوداني .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سد أثيوبيا يحتل الصدارة في المباحثات المصرية السودانية ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حفاوة استقبال كبيرة من الأشقاء في السودان بزيارة الرئيس السيسي ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السودان استقبلت الرئيس السيسي استقبالا رسميا في الخرطوم، وزيارة الرئيس السيسي للسودان تاريخية ".



