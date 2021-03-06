ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئاسة: تنسيق وتفاهم بين موقف مصر والسودان تجاه قضية سد النهضة.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:28 م
بسام راضي
بسام راضي
Advertisements
هاني حسين
قال السفير بسام راضي  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للسودان، إن  المرحلة الحالية تشهد تنسيقا وتفاهما في الموقف المصري والسوداني تجاه قضية سد النهضة .

وأضاف  بسام راضي  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحديث عن سد النهضة  كان ضمن مباحثات الرئيس السيسي مع المسؤولين في السودان .

  وتابع بسام راضي:"  المباحثات المصرية السودانية ركزت على مفاوضات سد النهضة"، مضيفا:"  تم التطرق للحديث عن ملفات  سياسية واقتصادية في لقاءات الرئيس السيسي مع مسؤولي السودان اليوم ".

 ولفت بسام راضي:"  التعاون العسكري مع السودان مستمر وممتد ويتم تبادل الخبرات بين البلدين في الشق العسكري ".

 وأكمل بسام راضي :"  هناك مشروعات كثيرة مع السودان منها مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وربط السكك الحديد والتعاون الاقتصادي والتجاري "

ولفت بسام راضي:"  السودان بدأ في اتخاذ  إجراءات في اتجاه الإصلاح الاقتصادي ومنها تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي: أمن واستقرار السودان من أمن مصر.. مريم الصادق المهدي: نطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي

مهمة بدرجة عالية.. رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية: زيارة السيسي للخرطوم تحمل رسالة قوية

السيسي في الخرطوم .. دولتا المصب تتحدان في وجه المخاطر .. ومحللون: الزيارة على درجة كبيرة من الأهمية وقد تشهد الإعلان عن حدث فريد

الرئيس السيسي يتوجه اليوم الي الخرطوم في زيارة رسمية للسودان

أسماء الحسيني: السودان يمتلك موقفا متقاربا مع مصر بشأن قضية سد النهضة

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى مستهل زيارته للسودان

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يباغت تونجيث بهدف فى عقر داره

هدية سيمبا للأهلي.. سيناريوهات المجموعة أ وفرص الصدارة والصعود

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

طرد أحمد فتوح من مباراة الزمالك والترجي

محمد نصر علام : أزمة سد النهضة في طريقها للحل بعد زيارة السيسي

حالة شيطانية .. طفل يضرب والدته بعنف ويقفز من نافذة غرفتها

Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية