الرئاسة: تنسيق وتفاهم بين موقف مصر والسودان تجاه قضية سد النهضة.. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للسودان، إن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا وتفاهما في الموقف المصري والسوداني تجاه قضية سد النهضة .





وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحديث عن سد النهضة كان ضمن مباحثات الرئيس السيسي مع المسؤولين في السودان .





وتابع بسام راضي:" المباحثات المصرية السودانية ركزت على مفاوضات سد النهضة"، مضيفا:" تم التطرق للحديث عن ملفات سياسية واقتصادية في لقاءات الرئيس السيسي مع مسؤولي السودان اليوم ".





ولفت بسام راضي:" التعاون العسكري مع السودان مستمر وممتد ويتم تبادل الخبرات بين البلدين في الشق العسكري ".





وأكمل بسام راضي :" هناك مشروعات كثيرة مع السودان منها مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وربط السكك الحديد والتعاون الاقتصادي والتجاري "



