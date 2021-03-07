اليونان تكذب تركيا: لا يوجد تقارب بين القاهرة وأنقرة

كشفت اليونان اليوم الأحد، عن كذب التصريحات التركية الأخيرة بشأن علاقتها مع مصر، والتي تسعى خلالها إحداث أزمة بين أثينا والقاهرة.





وبحسب "جريك سيتي تايمز" اليونانية، ردت مصادر دبلوماسية يونانية على مزاعم وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو بشأن وجود تقارب بين أنقرة والقاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية.





وقالت الصحيفة إن اليونان تتابع باهتمام تصريحات أوغلو بشأن دعوة مزعومة من مصر لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.





ونقلت الصحيفة عن "وسائل إعلام عربية" أن تركيا لم تتلق الرد الذي كانت تأمله.





وأشارت إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد كما أكدت المصادر ذاتها، خلال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لترسيخ الأمن والسلام في ليبيا.





وفي الوقت نفسه، أشار إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمراقبة التدخلات التركية، الذي أكد الرفض القاطع للتدخلات التركية في المنطقة.





وتابع وزير الخارجية المصري، وفق نفس المصادر دائما، أن هذه السياسات بلا شك لم تؤد إلا إلى تعميق الاستقطاب والخلافات.





وفي إشارة إلى سوريا، قال وزير الخارجية المصري، إن الحل السياسي يجب أن يتماشى مع إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، بدءًا بالاحتلال التركي.





وتشير مصادر دبلوماسية إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، أشار الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق إلى تدخلات تركيا في مصر وسوريا وليبيا والعراق والقوقاز، كما سلطوا الضوء على الجنوح التركي تجاه اليونان وقبرص.





كما أن هناك رد فعل مباشر من وزير الخارجية التركي الذي رفض قرارات جامعة الدول العربية وأشار في الوقت نفسه إلى دول داخل الجامعة العربية تفرض وجهات نظرها.







