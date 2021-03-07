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سيارات

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 م
ياسر بن سعيدان
ياسر بن سعيدان
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كريم عاطف

أعلن منظمو بطولة رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، عن فوز السعودي ياسر بن سعيدان بالمركز الأول فى فعاليات البطولة، بعد أن تمكن من المحافظة على الصدارة منذ البداية حتى النهاية.


وكان البطل السعودى ياسر بن سعيدان ، قد نجح بالحصول على اللقب فى نسخة رالى الشرقية لعام 2021 بسيارته ميني جون كوبر ووركس وبرفقة ملاحه الروسي أليكسي كوزميش .


وكانت المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 والتي أقيمت اليوم السبت قد شهدت بعض الحوادث، مما اضطر بعض المتسابقين للانسحاب من المرحلة الثانية بسبب تعرضهم لحوادث.


ومن أبرز المصابين فى الحوادث داخل رالى الشرقية ، هم مشعل الغنيم وبدر أبا الخيل، عبدالمجيد الخليفي، يزيد الراجحي، عبدالله الأسمر الرمال من السعودية وجمال القطيطي ومحمد الكعبي من قطر .


وكان البطل يزيد الراجحي والذى كان من ضمن المصنفين فى الحصول على المركز الاول قد انسحب من فعاليات الرالى ، بعد تعرضه لحادث خطير استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى باستخدام مروحية، لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية .


وشهدت فعليات رالي الشرقية تويوتا الدولي إلغاء المرحلة الثانية ، بسبب سوء الأحوال الجوية امس والتعرض للرياح العاصفة والرمال المتحرّكة وسوء الرؤية ، وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية قد اصدر بيان توضيحى بشأن هذا الأمر .


والجدير بالذكر أن طول المرحلة الثانية من رالي الشرقية، بالغ ٣٦٨.٧٤ كيلومترًا منها 217.50 كيلومترًا مرحلة خاصة بالسرعة.

 

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021
إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021
إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021
إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021
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