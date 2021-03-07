مجلس أمناء مدينة الجلود يدعو أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع.. تعرف على جدول الأعمال

دعا مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود ب الروبيكى فى مدينة بدر، أعضاء الجمعية العمومية من ملاك وصناع "قطاع دباغة الجلود" فى المدينة، إلى عقد اجتماع بناءً على رغبة عدد كبير من كبار وأبناء ملاك المدينة، لافتا إلى أن الاجتماع سيتم عقده غدًا، الاثنين، الساعة الحادية عشرة صباحًا في المقر الإدارى لـ"جهاز المدينة" التابع لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى المالكة لمدينة الجلود.









وقال رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى، إن الجمعية ستناقش المشاكل التى يعانى منها "قطاع دباغة الجلود" فى المدينة، بحضور قيادات شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، المملوكة للدولة وعلى رأسهم المهندس محمود محرز، رئيس مجلس الإدارة.









وأوضح مصطفى حسين، أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيناقش أعباء ومشاكل الإنتاج فى "مدينة الجلود" بالروبيكى؛ وهى على النحو التالى:





1-إنشاء لائحة التزامات وحقوق لمدينة الجلود فى الروبيكى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمصنعين والإدارة التنفيذية؛ خصوصًا قى قطاعات الخدمات لزيادة التنمية فى المدينة.





2- دراسة إنشاء "خط مياه" بديل؛ نظرًا لأن المياه روح صناعة "دباغة الجلود" وخط واحد لا يكفى ولا يؤمن احتياجات المدينة من "المياه".





3- إيجاد حلول عاجلة بالتعاون مع مكاتب الملحق التجارى فى كل دولة لتسويق منتجات دباغة الجلود فى مرحلة التشطيب النهائى للمساهمة فى التسويق وفتح أسواق جديدة؛ نظرًا لكثرة المخزون من الإنتاج وقلة الطلب العالمى، خصوصًا فى ظل جائحة "كورونا" وعدم استيعاب السوق المحلى لكل إنتاج المدينة.





4- مخاطبة مركز تحديث الصناعة بشأن إمكانية الحصول على دعم تمويلى من إحدى الجهات المانحة لحفر آبار فى المدينة لتقليل التكاليف؛ وليكون بديلا فى حال انقطاع المياه.





5- مخاطبة وزارة الإسكان فى عودة حصة المدينة من الوحدات السكنية المخصصة لها فى مشروع الإسكان الاجتماعى لتسكين العاملين فى مصانع المدابغ بها؛ لتقليل تكاليف أعباء انتقال العمال من مصر القديمة.





6- مخاطبة رئيس الحكومة لدراسة حل فورى؛ بسبب إغراق السوق المحلى من واردات الخارج من منتجات الأحذية والشنط المصنعة من البلاستيك التى ساعدت فى تدمير الصناعة.





7- مناقشة قلة أعداد خطوط أتوبيسات النقل العام المخصصة للمدينة لمخاطبة محافظ القاهرة لزيادتها لأنها العامل الأول فى تنمية المدينة.

8- ما يستجد من أعمال.