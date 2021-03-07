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ثقافة

فوز السوبرانو "لنا بن حليم" بالجائزة الأولي في الموسيقيون الشباب.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 12:25 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر

فازت  الطالبة المصرية «لنا بن حليم » بالجائزة الاولي في مسابقة Young Musicians of the Gulf 2021، "الموسيقيون الشباب من الخليج" الملتحقين بالمدارس البريطانية، والتي أقيمت هذا العام عبر شبكة الإنترنت وهي مسابقة تسلط الضوء على المطربين الشباب وعازفي الآلات وحصلت لنا على جائزة ستيلا تايلور شيلد وكأس الحياة بعد غنائها "Je Veux Vivre (Juliet's Waltz"


وتعد لنا بن حليم هي الموسيقية المصرية الوحيدة التي وصلت إلى نهائيات هذا العام وكانت تمثل مدرسة القاهرة الجديدة البريطانية الدولية، حيث تنافست مع أقرانها من الإمارات والبحرين وعمان.


قالت السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة: في كل عام على مدى السنوات العشر الماضية، لم يتمكن أي مغني من التنافس مع العازفين على الحصول على الجائزة الأولى. ولكن من خلال التدريب الشاق، تألقت تلميذتي لنا بن حليم في جميع مراحل المسابقة"، دربت الدكتورة نيفين علوبة بن حليم لمدة تسع سنوات، وهي مؤمنة أنها واحدة من المواهب الشابة الواعدة.


تقول الدكتورة نيفين علوبة تعليقا على فوز لنا بن حليم "ستجدين مكانك في عالم الأوبرا، ولا شك لدي".


الجدير بالذكر أن «لنا بن حليم » عازفة بيانو ممتازة. فهي تحب الموسيقي والغناء وتعتبر الفن هو لغة تتناغم فيها الألوان مع الأصوات. وتجد أن الموسيقي هي الجانب المشرق للحياة، وتقول لنا: قد يعتقد البعض أن هذا الفوز يكمن فقط في التمرين المتواصل الجاد لسنوات طويلة، لكنه أولا وأخيرا يعتمد على التوفيق من الله ومساندة والديّ ودعم أستاذتي الدكتورة نيفين علوبة.


بدأت لنا في تعلم البيانو من سن السادسة مع الدكتورة إيمان نور الدين وأجادت العزف تماما كما بدأت تتعلم الغناء الأوبرالي مع الدكتورة نيفين علوبة في سن العاشرة وقد التحقت بفرقة فبريكا"Fabrica "للغناء المسرحي ومن خلال الفرقة شاركت في العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي ومسرح الجمهورية.


الأغنية التي غنتها السوبرانو لنا بن حليم جولييت هي واحدة من الأغاني المفضلة للحفلات الموسيقية، لكنها تعتبر أيضا واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية تحديا للسوبرانو حيث يصفها كلاسيك إف إم بأنها "قطعة مذهلة من الجمباز الصوتي". تمنح لنا بن حليم بصوتها المميز الحيوية والكثير من التألق والإتقان لهذه الأغنية.

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