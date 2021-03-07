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أخبار العالم

الطيران المدني الكويتي: سوء استخدام الإعفاء خلال الحظر يعرض للمساءلة القانونية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:23 م
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي

حذرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي من سوء استخدام الإعفاء خلال فترة حظر التجول، أثناء انتقال الموظفين من وإلى العمل والاكتفاء بإبراز الهوية الرسمية لجهة العمل أو تصريح المناطق المحظورة الصادر عن الطيران المدني.


ووفقا لصحيفة "القبس"، قال نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي، إنه بناءً على قرار وزارة الداخلية لإعفاء الجهات من طلب التصريح الأمني خلال فترة حظر التجول لتنقلهم من وإلى العمل والاكتفاء بإبراز الهوية الرسمية، فإن سوء استخدام الإعفاء سيعرض الموظف للمساءلة القانونية.


كما دعا الجهات العاملة في المطار إلى تقديم آلية متابعة الموظفين، والتعميم عليهم بهذه الإجراءات.


وكان مصادر رفيعة المستوى بالحكومة الكويتية، كشفت أن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، سيعقد اجتماعًا اليوم، مع جميع الجهات الحكومية المنفذة لآليات حظر التجول الذي يبدأ تطبيقه مساء اليوم، الأحد، ويعمل به حتى 8 أبريل المقبل.


ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصادر قولها إن "الاجتماع سيناقش كل مطالب الجهات للتعامل مع الحظر، إضافة إلى تشديد الخالد على التعاون وعدم التهاون من أجل نجاح آلية الحظر والوصول إلى الهدف الذي أقر من أجله".


وأضافت المصادر أن "مدة الشهر المقررة لتطبيق الحظر قابلة للإلغاء متى ما استقر الوضع الصحي بالبلاد من دون الالتزام بإكمالها، لكنها استدركت بأن نتائج تطبيقه لن تظهر سريعًا ويحتاج إلى وقت ليؤتي غاياته".

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