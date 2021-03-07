كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد





وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا كان هناك مدرب قادر على تقديم عمل أفضل مني، فعليهم اتخاذ القرار.. هذا واضح".





وتابع: "لا أقصد أنه لا يوجد أي مدرب يمكنه تقديم مستويات أفضل مني في ليفربول، لكن أعتقد أن إدارة ليفربول لا تفكر في إقالتي، على الأقل لم يخبرني أحد".





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وأشار كلوب: "تعرضت لنفس الموقف عندما كنت مدربا لـ بوروسيا دورتموند، لقد حصدنا نقاطا أقل، لكن لم أعان من إصابات كثيرة، مثلما حدث في ليفربول هذا الموسم".

يذكر أن ليفربول خسر آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، للمرة الأولى في تاريخ الريدز.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فولهام، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".





ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.