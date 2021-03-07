النائب سيد حنفي يطالب الحكومة بتحصين الاشتراطات الجديدة للبناء بالقانون

طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحصين الاشتراطات الجديدة للبناء بالقانون محذرًا من تكرار ماحدث في مدينه نصر وحصول المواطنين على احكام تخالف الاشتراطات.





كما طالب "حنفى" خلال مشاركته فى مناقشات اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإضافة رسوم مقايسات المرافق علي تراخيص البناء وأيضاً التأمينات حفاظًا علي حق المشترين وضمانه أن هناك مرافق للعقار قبل ان يتم طرحها للبيع، مطالبًا أيضًا بضرورة حصول من لديه رخصة بفرق الأدوار بأن يحصل على ما قيمتها سواء بوحدات سكنية تابعة للوزارة أو قطعة ارض في المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأكد النائب سيد حنفى طه من الحكومة تحديد التوقيتات الزمنية والاشتراطات الجديدة للبناء بكل شفافية وتطبيقها على الجميع بدون اى استثناءات لتحقيق العدالة بين جميع من يعملون داخل قطاع الإسكان والتشييد والبناء وبما يكفل الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر ظاهرة البناء العشوائى والقبح المعماري.