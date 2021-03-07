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تعليم

جامعة الوادى الجديد تواصل الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد 07/مارس/2021 - 04:57 م
امتحانات الوادي الجديد
امتحانات الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تواصل جامعة الوادي الجديد اليوم الاحد الامتحانات بمختلف الكليات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. 

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى  ان لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول  تجرى وسط اجراءات احترازية ووقائية  والتاكيد على التزام الطلاب  بالضوابط العامة للامتحانات وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب في اللجان.

وأضاف رئيس الجامعة  أنه قد تم التنبيه على كافة السادة الوكلاء والاساتذة المساعدين بضرورة التواجد المستمر باللجان وتوفير لجنة عزل بمختلف الكليات وتوفير لجان لذوى الاحتياجات الخاصة  .
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كما قام رئيس الجامعه  بمتابعة  لجان  كليات  الامتحانات للاطمئنان  على داء الطلاب للامتحانات بالكليات التى تجرى بها الامتحانات على فترتين 
 
 أطمأن رئيس الجامعة  على تعقيم لجان الامتحانات قبل و بعد اداء الطلاب والطالبات لامتحاناتهم والتاكيد على  توافر وسائل الراحة بقاعات الامتحان و تابع سيادنة تواجد الاساتذة والمراقبين  لحل أى مشكلة تواجه الطلاب  مؤكدا على توفير اتوبيسات  الجامعة  لنقل الطلبة والطالبات من المدن الجامعية ومن ميدان الساحة الشعبية الى مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10بالاضافة الى الزام سائقى الاتوبيسات بتركيب  اعداد محددة فى كل حافلة لمنع تكدس الطلاب والطالبات والزامهم بارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم  وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا .
   
من جانب اخر قرر اللواء  محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، دعم مدرسة ناصر الإعدادية بمبلغ 5 آلاف جنيه لتنجيل ملاعبها الرياضية، وذلك خلال تفقده اليوم الأحد لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة، يرافقه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون أي عقبات.

واطمئن المحافظ، على توافر كل المستلزمات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة المسافات البينية بينهم.

وخلال لقائه مع الطلاب أكد المحافظ منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لهم.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إن نحو 4738 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، يؤدون الامتحان المجمع (متعدد التخصصات) للفصل الدراسي الأول، أمام 121 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

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