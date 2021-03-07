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محافظات

بأسعار مخفضة.. محافظة أسوان تدرس تشغيل مصنع التغذية المدرسية طوال العام لإنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:42 م
نائبة محافظ أسوان
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية
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شاذلي عبد الفتاح
تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم مصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة عزب كيما وذلك في إطار الإستعدادات لإستقبال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى الحالي 2020/ 2021 بناءًا على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى على المشروعات والمواقع الخدمية.

وأطمأنت نائب المحافظ علي منظومة العمل داخل المصنع لاسيما تطبيق الإجراءات الإحترازية بين العاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وطالبت الدكتورة غادة أبو زيد بدراسة الإستغلال الأمثل لإمكانيات المصنع من أجل إنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية المختلفة على مدار العام لطرحها بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بالسوق المحلى.

وأكدت غادة أبوزيد على أهمية الإلتزام أيضًا بنفس مستوى النظافة الحالي والإشتراطات الصحية والسلامة المهنية خصوصا أن المصنع ينتج يوميًا 100 ألف وجبة جافة عبارة عن فطيرة محشوة بالعجوة يتم توزيعها على حوالى 700 مدرسة في المرحلة الإبتدائية.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أن المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ستصبح قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة.

ولفت أشرف عطية إلى بدء عقد الدورات التدريبية تحت عنوان ( حدد فكرة مشروع - أبدأ مشروعك) والتي ينظمها فرع جهاز تنميه المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلي ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحليه حيث تضم كمرحلة أولى 75 متدرب موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الأجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضح عطية أنه بالتوازى هناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73,8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة.
بأسعار مخفضة.. محافظة أسوان تدرس تشغيل مصنع التغذية المدرسية طوال العام لإنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية
بأسعار مخفضة.. محافظة أسوان تدرس تشغيل مصنع التغذية المدرسية طوال العام لإنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية
بأسعار مخفضة.. محافظة أسوان تدرس تشغيل مصنع التغذية المدرسية طوال العام لإنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية
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