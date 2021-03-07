بأسعار مخفضة.. محافظة أسوان تدرس تشغيل مصنع التغذية المدرسية طوال العام لإنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية

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ولفت أشرف عطية إلى بدء عقد الدورات التدريبية تحت عنوان ( حدد فكرة مشروع - أبدأ مشروعك) والتي ينظمها فرع جهاز تنميه المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلي ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحليه حيث تضم كمرحلة أولى 75 متدرب موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الأجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا.



وأوضح عطية أنه بالتوازى هناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73,8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة.

