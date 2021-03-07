محافظ أسوان يتابع الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوكتوك.. شاهد



ولفت أشرف عطية إلى بدء عقد الدورات التدريبية تحت عنوان ( حدد فكرة مشروع - أبدء مشروعك ) والتي ينظمها فرع جهاز تنميه المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلي ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحليه حيث تضم كمرحلة أولى 75 متدرب موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الأجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا .



وكشف عطية عن أنه بالتوازى فهناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73,8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة .



تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانيًا جهود إدارة المرور لتحقيق السيطرة الكاملة على حركة سير مركبات التوك توك وتابع إحدى الحملات والكمائن المرورية التي تم تنفيذها بطريق السادات تحت أشراف العميد أحمد سامى مدير إدارة مرور أسوان .ووجه اللواء أشرف عطية إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوك توك ومواجهة مخالفات السيرفيس والتاكسى بمنتهى الحزم.اقرأ أيضًا:وأشاد أشرف عطية بالجهود المتواصلة لضباط وأمناء وأفراد المرور لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى وخاصة أنه سيتم من خلال الوحدات المحلية بتخصيص رقم كودى لكل مركبة بلون مميز ومرتبط بتشغيلها على خط سير محدد في الشوارع والمناطق السكنية الداخلية ، مع منع سيرها في الشوارع الرئيسية للحد من الأختناقات والحوادث المرورية .جدير بالذكر أن الفترة الحالية شهدت ضبط ومصادرة 250 مركبة توك توك وتحويلها للحضانة الجديدة التي تم تخصيصها لهذا الغرض مع توقيع 400 جنيه غرامة مالية على 400 مركبة توك توك أخرى ، بجانب تحرير 98 مخالفة مواقف عشوائية ، و99 مخالفة خط سير مخالف لسيارات السيرفيس ، علاوة على تحرير 133 مخالفة عدم إلتزام سائقى التاكسى بالأجرة المقررة للعداد .وسبق أن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ستصبح قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة .