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فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا .. وحقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

الأحد 07/مارس/2021 - 08:22 م
حنان ترك
حنان ترك
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:



تصدرت الفنانة غادة عادل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا.


وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا.



قالت الفنانة مها نصار في تصريح لـ "صدى البلد " إنها تنوى إقامة حفل زفافها خلال الفترة المقبلة. 


وأضافت " لم أحدد حتى الآن  موعدا محددا لإقامة حفل زفافي .. ولكن في الأغلب سيكون قبل شهر رمضان".



يحل اليوم الأحد 7 مارس عيد ميلاد الفنانة حنان ترك، والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشوارها الفني قبل اعتزالها الفن، وترددت مؤخرًا أقاويل حول عودتها للتمثيل خاصة بعد رجوعها بشكل مكثف على السوشيال ميديا.



تتطلع المغنية الأمريكية بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري، إلى اتخاذ خطوة جادة ومختلفة في علاقتهما وإنجاب أول طفل لهما سويا. 



نشر الفنان طارق صبري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة له من كواليس مسلسل "الاختيار ٢" والذي سيذاع في رمضان المقبل.



نشر محمد رمضان، فيديو جديدًا له، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهر محمد رمضان ، في الفيديو مع رجل كبير في السن بالشارع المصري يقول له: "انت جدع" ويظهر محبته له.



تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع زوجها الداعية معز مسعود برفقة أبنائها في صورة عائلية تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

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