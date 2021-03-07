أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا .. وحقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا.

وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا.

قالت الفنانة مها نصار في تصريح لـ "صدى البلد " إنها تنوى إقامة حفل زفافها خلال الفترة المقبلة.









وأضافت " لم أحدد حتى الآن موعدا محددا لإقامة حفل زفافي .. ولكن في الأغلب سيكون قبل شهر رمضان".











