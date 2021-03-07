أولادي يقصرون في الصلاة ماذا أفعل معهم؟.. إليك الحلول.. فيديو

أولادي مقصرون في الصلاة رغم تجاوزهم سن العشرين ماذا أفعل معهم؟.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إن سن العشرين وعدم الصلاة فيه حتى الآن صعب جدا والأمر يحتاج صبر ودعاء لهم، والحل أن تتم المناداة عليهم قبل وقت صلاة ونجتمع معه أكثر من مرة حتى يشرح الله صدورهم ويتعودون على ذلك.





خطوات لتعليم الأبناء المحافظة على الصلاة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن اكتساب الأبناء عادة أداء فريضة الصلاة، يتطلب من الآباء فعل ستة أشياء، أولها، أن يكونا الأبوان قدوة لأبنائهم في المواظبة على الصلاة، وثانيها مداومة الآباء على تذكير أبنائهم بأداء الصلاة مع الصبر عليهم، مستشهدًا بقوله تعالى «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا».





وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ( كيف أرغب أولادي في الصلاة ؟ )، قائلًا: فانت بدأتى معهم متأخر فكان من المفترض أن تعلمي إبنائكي الصلاة وهم صغار بحيث انه عندما يصلوا لسن 12 سنة فتكون مسألة الصلاة هذه أمر إعتادوا عليه، ولا تكون ثقيلة عليه، فكون أنكِ تريدي أن يلتزموا فى الصلاة فهذه المسالة محتاجة صبر ودعاء بأن يهديهم الله وتتكلمي معهم فى مسألة الصلاة بأنها عماد الدين، نعرفهم على صحبة صالحة يصلون معهم ينزلوا المساجد يسمعوا إذاعة القرأن الكريم وأهم حاجة دعاء الأم لهم بالهدية فدعاء الأم مستجاب.





وأشار إلى أنه يجب على الأبوين ان يشجعوا أولادهم للحفاظ على أداء الصلوات فى مواقيتها بإعطاء هدية لهم أو أن يذهبوا بهم فى فسحة أو ما شابه من أنواع التشجيع، موضحًا أنه إذا كان الأبناء كبارا فى السن ولا يواظبون على الصلاة فلا بد على الآباء أن يخبروهم بأن الله تعالى لن يكرمهم فى الدنيا ولا الآخرة بدون المواظبة على الصلاة.



